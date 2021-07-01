"Роскосмос" опубликовал рассекреченную запись переговоров космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева во время предстартовой работы "Союз-11" с измерительным пунктом.

Экипаж погиб 50 лет назад 30 июня 1971 года после возвращения с орбитальной станции "Салют" при посадке на Землю. Этот день стал черным для советской космонавтики.

Архив рассекреченных документов включает 11 листов.

Из расшифровки переговоров следует, что 29 июня 1971 года в 21:15 Земля (позывной "Заря") вела сеанс радиосвязи с экипажем с позывным "Янтарь" (1 - Добровольский, 2 - Волков, 3 - Пацаев).

21:15

3аря: Дать команду на закрытие переходного люка.

Янтарь-2: Даю команду.

3аря: По закрытии переходного люка открыть люк спускаемого аппарата, проверить его еще раз и потом проконтролировать закрытие его.

Янтарь-3: Транспарант «люк-лаз открыт» погас.

3аря: Все понятно. Расстыковку разрешаю.

Янтарь-3: Команда «Расстыковка» подана в 21:25:15.

Янтарь-2: Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом.

3аря: Посадка будет происходить за 10 мин до восхода Солнца.

Отстыковка корабля "Союз-11" от станции "Салют" прошла штатно в 21:28 по московскому времени. Примерно 4 часа продолжался полет "Союза-11" в автономном режиме до включения автоматической системы ориентации. 30 июня в 01:10 по Москве была включена система ориентации для направления к Земле, двигательная установка отработала положенное время. Все это время экипаж докладывал в Центр управления полетами о всех своих действиях.

Заря: Как идет ориентация?

Янтарь-2: Мы увидели Землю, увидели!

Заря: Хорошо, не торопись.

Янтарь-2: Начали ориентацию. Справа висит дождь.

Янтарь-2: Здорово летит, красиво!

Янтарь-3: "Заря", я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора.

Заря: "Янтарь", еще раз напоминаю ориентацию — ноль-сто восемьдесят градусов.

Янтарь-2: Ноль-сто восемьдесят градусов.

Заря: Правильно поняли.

Янтарь-2: Горит транспарант "Спуск".

Заря: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!

Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Владислава Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".

В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами прервалась. В те времена спускаемый аппарат не имел телеметрической системы, и на Земле никто не знал, что в данный момент происходит с экипажем.

Никто из поисковой службы не мог связаться с космонавтами. Космонавты обязаны были связаться либо по КВ-, либо по УКВ-каналам и доложить об обстановке на борту корабля. Но они молчали. Это уже настораживало специалистов, ведь ни один из благополучно вернувшихся "Союзов" не имел проблем со связью на этой стадии.

Как потом выяснилось, на высоте около 100 километров произошла разгерметизация космического корабля, космонавты пытались устранить поломку, однако потеряли сознание. Причиной катастрофы стал открывшийся вентиляционный клапан в спускаемом аппарате. Давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли. Аппарат с космонавтами вошел в плотные слои атмосферы, сработала парашютная система и включились двигатели мягкой посадки. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни. Причиной смерти космонавтов стала взрывная декомпрессия.

Тем не менее они установили мировой рекорд. пробыв в космосе 23 дня 18 часов 21 минута 43 секунды.

После катастрофы последовал 27-месячный перерыв в запусках кораблей "Союз". За это время были пересмотрены многие концепции: компоновка органов управления корабля была сделана более эргономичной, а операции выведения на орбиту и спуска на Землю стали проводить только в скафандрах "Сокол".

Ранее "Страна" рассказывала, как СССР опередил США, отправив первым человека в космос.

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