Власти муниципалитета Сарфсайд в американском штате Флорида сообщили, что спасатели нашли еще четыре тела жертв частичного обрушения 12-этажного жилого дома, которое произошло 24 июня.

Таким образом, общее число погибших из-за обвала достигло 16 человек. Еще 147 человек считают без вести пропавшими.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на председателя округа Майами-Дейд Даниэлу Левин Каву.

Всего в многоэтажке было 156 квартир. Дом частично разрушился в ночь на 24 июня, когда все жители спали. Сколько именно людей находились внутри в момент обрушения конструкций, неизвестно.

Причина обвала тоже пока непонятна.

Дом входит в жилой комплекс Champlain Towers South, возведенный в 1980-х годах. Недавно эксперты проводили плановую проверку здания.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Индии обрушилось здание, в котором находились 60 магазинов. Под завалами оказались около полусотни людей.

Также мы сообщали об обрушении метромоста в Мехико вместе с поездом. В результате трагедии 15 человек погибли, 80 были ранены.