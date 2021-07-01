Спасатели нашли еще четыре тела. Жертвами обвала дома в Майами стали уже 16 человек
Власти муниципалитета Сарфсайд в американском штате Флорида сообщили, что спасатели нашли еще четыре тела жертв частичного обрушения 12-этажного жилого дома, которое произошло 24 июня.
Таким образом, общее число погибших из-за обвала достигло 16 человек. Еще 147 человек считают без вести пропавшими.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на председателя округа Майами-Дейд Даниэлу Левин Каву.
Всего в многоэтажке было 156 квартир. Дом частично разрушился в ночь на 24 июня, когда все жители спали. Сколько именно людей находились внутри в момент обрушения конструкций, неизвестно.
Причина обвала тоже пока непонятна.
Дом входит в жилой комплекс Champlain Towers South, возведенный в 1980-х годах. Недавно эксперты проводили плановую проверку здания.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Индии обрушилось здание, в котором находились 60 магазинов. Под завалами оказались около полусотни людей.
Также мы сообщали об обрушении метромоста в Мехико вместе с поездом. В результате трагедии 15 человек погибли, 80 были ранены.