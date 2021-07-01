Посольство Российской Федерации в Великобритании прокомментировало нападение украинских фанатов на болельщика с флагом России Дениса Смоленского 29 июня в Глазго во время матча Евро-2020 сборных Швеции и Украины. В диппредставительстве заявили, что в связи с инцидентом обратились в местную полицию.

Об этом посольство уведомило журналистов издания РБК.

В посольстве добавили, что сам пострадавший к российским дипломатам не обращался.

"Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем", - сказали в посольстве.

Как сообщала "Страна", на матче россиянин и один из украинских болельщиков сначала обнимались, радуясь успехам сборной Украины. Их совместное фото облетело СМИ и соцсети.

Однако затем агрессивные украинские фанаты напали на Смоленского и разорвали ему футболку.

Позже Денис рассказал, что его друг дал ему кофту с надписью "Украина" взамен разорванной одежды.