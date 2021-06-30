В Великобритании за минувшие сутки было зарегистрировано 26 068 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное с конца января количество инфицирований.

Статистика приведена на сайте британского правительства.

Последний раз порог в более 25 тысяч заражений в Соединенном Королевстве преодолевали 27 января. Тогда было выявлено 25 308 случаев инфицирования новым коронавирусом. 28 января зарегистрировали 28 680 случаев, в 29 января - 29 079 случаев.

С 23 до 30 июня число выявленных людей с коронавирусом выросло на 61%: неделю назад зафиксировали 16 135 заболевших.

Кроме того, за последние сутки в стране зарегистрировали 14 смертей из-за COVID-19.

Всего с начала пандемии в Британии умерли 128 140 человек и заразились 4,8 миллионов человек.

На днях "Страна" приводила сообщение британского министерства здравоохранения о том, что в островном государстве обнаружили шесть случаев заболевания "лямбда"-вариантом коронавируса, который впервые обнаружили в Южной Америке в прошлом году и который ранее не покидал ее пределов.

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