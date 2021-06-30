В Киеве змее удалось выбраться из террариума, спуститься с четвертого этажа дома и спрятаться в автомобиле. Для извлечения змеи из машины, спасателям пришлось разбирать машину - демонтировать бензобак.

О необычном случае побега пресмыкающегося сообщила Команда спасения животных.

Оказалось, что из квартиры сбежала змея – маисовый полоз. Он вылез из плохо закрытого террариума в квартире, а потом слез по дереву с высоты четвертого этажа. Покинув дом, полоз прополз по улице на значительное расстояние и залез в автомобиль, в щель между бензобаком и днищем машины.

Змею бы долго искали, если бы не камеры наблюдения. Путь змеи ее хозяевам удалось отследить именно так.

Для извлечения змеи из машины, спасателям пришлось разбирать машину— демонтировать бензобак. После демонтажа бака змея была успешно извлечена из полости и возвращена хозяевам.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Как сообщала "Страна", на Закарпатье спасатели эвакуировали 17-летнего туриста после укуса змеи.

Напомним, что в Минздраве рассказали, что делать при укусах насекомых и пауков летом.