Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что Альянс сохранит присутствие в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

Как передает "Интерфакс", это заявление прозвучало во время визита в Тбилиси грузинскому "Первому каналу".

Тема присутствия сил НАТО в море возникла, когда Аппатурай комментировал инцидент с участием британского эсминца Defender. По его словам, Великобритания предоставила Альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.

Аппатурай считает, что Россия должна осознать: союзники НАТО в этом вопросе не отступят.

"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - отметил Аппатурай.

При этом он обвинил Россию в "продолжении дестабилизации региона". По его мнению, "Россия размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства". Аппатурай в этой связи заверил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

Спецпредставитель генсека НАТО также сообщил, что одним из вопросов, который он намерен обсудить в Грузии касательно безопасности Черного моря, станет углубление сотрудничества НАТО и Грузии.

Напомним, 23 июня российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод около Крыма британский эсминец Defender, который прибыл для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины.

Это случилось как раз накануне масштабных военных учением с участием сил НАТО Sea Breeze.