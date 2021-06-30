В США по неизвестной причине скончался бывший глава Пентагона, отвечавший за нападение на Ирак и Афганистан, Дональд Рамсфелд. Ему было 88 лет.

О факте смерти говорится в сообщении от имени его семьи на странице Рамсфелда в микроблоге Twitter.

Фото: twitter.com/RumsfeldOffice

В заявлении отмечено, что он умер в окружении родных в городе Таос, штат Нью-Мексико.

Дональд Рамсфелд возглавлял Пентагон США с 1975 по 1977 годы и с 2001 по 2006 году. В период президентства Джорджа Буша-младшего он руководил военными операциями США в Афганистане и Ираке. В своих мемуарах, опубликованных в 2011 году, господин Рамсфелд защищал решения, которые он принимал во время войны в Ираке.

В начале 2021 года Рамсфелд вместе с другими бывшими главами Минобороны США подписал письмо с призывом не использовать вооруженные силы для решения конфликтов после выборов. Обращение было опубликовано в то время, когда тогдашний президент США Дональд Трамп отказывался признавать объявленные результаты Джо Байдена на президентских выборах.

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