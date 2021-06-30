У трех граждан Армении диагностировали сибирскую язву. Заразились жители соседних сел Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области, у их животных также выявили это заболевание.

Об этом передает издание "360" со ссылкой на местный Минздрав.

Два положительных результата теста получили владельцы больных животных, третий заболевший - их родственник.

Состояние двух пациентов оценивается как средней тяжести, один переносит болезнь в легкой форме.

Всего Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава проверил семь жителей Ваневана и Торфавана после выявления там сибирской язвы у животных.

Специалисты взяли пробы с четырех пастбищ вблизи поселков, возбудителей сибирской язвы на них не обнаружили.

Как сообщала "Страна", власти ЕС открывают свои границы для граждан 12 стран. В списке есть Молдова и Армения, но нет Украины.

Напомним, что в Украине на карантине упала заболеваемость инфекционными болезнями. В 65 раз снизилась заболеваемость корью: в январе-феврале текущего года выявили всего три случая болезни по сравнению с 197 случаями в 2020 году.