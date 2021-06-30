В Уганде около 800 человек "привили" украденной либо поддельной вакциной против коронавируса COVID-19. Врач, проводивший вакцинацию, находится в бегах, две медсестры арестованы.

Мошенники могли использовать воду, которая была разлита по ампулам. Об этом сообщает в среду местное издание Daily Monitor.

"Содержимое этикеток этой вакцины, как подозревают, было либо откуда-то украдено, либо подделано", - цитирует издание главу правительственного управления по здравоохранению Валлен Намару.

По словам Намары, вакцинация поддельным препаратом проходила с 15 мая по 17 июня.

"Практически все вакцины против COVID-19 имеют объем 5 мл, но эта вакцина больше, а крышка ампулы настолько закалена, что выглядит как поддельная", - подчеркнула Намара.

Как сообщала "Страна", привитый "Спутником V" экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил российских врачей.

Напомним, что гражданам Украины гарантировали вторую прививку от коронавируса. Мы разбирались, как ее получить по версии Министерства здравоохранения Украины. Можно обратиться в ближайший пункт вакцинации или семейному врачу. В случае, если прививку сделала мобильная бригада, стоит обратиться к работодателю.