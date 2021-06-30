27-летняя американка Каталуна Энрикес вошла в историю как первый трансгендер, который выиграл конкурс красоты в США.

В прошлом мужчина, а ныне женщина завоевала титул мисс Невады. Она будет участвовать в конкурсе "Мисс США", который пройдет в конце этого года.

Об этом сообщает CBS.

Энрикес назвали победительницей конкурса в воскресенье в отеле-казино South Point в Лас-Вегасе. Она обошла 21 конкурентку.

"Я первая транс-женщина и цветная транс-женщина, и пришло время услышать наши голоса", - заявила она.

В марте Каталуна выиграла конкурс "Мисс Сильвер Стэйт", который является предварительным этапом для "Мисс Невады".

Она начинала свой путь в индустрии красоты в 2016 году как участница конкурсов трансгендеров. Тогда она работала моделью.

Победительница призналась, что прошла трудный путь.

"Я боролась с физическим и сексуальным насилием, с проблемами с психическим здоровьем. У меня не было поддержки. Но я стала для многих первопроходцем", - сказала женщина.

Сейчас Энрикес больше не занимается моделингом, а посвятила себя дизайну платьев. Она шьет наряды для конкурсов, а также ведет агитацию за права ЛГБТ в соцсетях.

В прошлом Каталуна (крайняя справа) была моделью. Фото: instagram.com/mskataluna

Ранее "Страна" сообщала, что на Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендерный спортсмен - штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

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