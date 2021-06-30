На Волыни местные полицейские по горячим следам нашли мужчину, который угнал автомобиль с грузом помидор. Падавшие по пути его следования овощи и привели стражей правопорядка к угонщику.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

В ночную смену волынские патрульные получили сообщение о том, что у заявителя на улице Львовской в Луцке, похитили автомобиль Mercedes-Benz Vario. В авто было 6 тонн товара (овощи).

Прибыв по указанному адресу, патрульные установили, заявитель вернулся из рейса, куда ездил за овощами, оставил автомобиль напротив своего дома и пошел спать. А когда вышел, чтобы ехать на рынок, то обнаружил, что транспортное средство угнали.

Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили раздавленные овощи и следы на асфальте от колес, которые указывали на то, что транспортное средство уехал в сторону Львова.

Патрульные передали ориентировку всем экипажам полиции. А впоследствии, один из экипажей обнаружил автомобиль, который подходил под ориентировку, на повороте в село Баев.

В транспортном средстве патрульные обнаружили мужчину, который пытался скрыться с места происшествия. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия показало, что мужчина находился в состоянии опьянения (стрелки алкотестера показали в небо, равное 5 промилле. Превышения в 25 раз). Его задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу Луцкого РУП для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото: facebook.com/lutskpolice

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