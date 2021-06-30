Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива в центре Киева, на Андреевском спуске, сжег фуражку немецких нацистов из сувенирной лавки.

Фото и видео этого события политик опубликовал в своем Телеграм-канале с разницей в несколько дней.

27 июня Кива опубликовал видео сожжения элемента униформы.

"Владимир Александрович, скажите, а у нас точно не фашистская Германия 30-х годов, когда нацистская символика продается спокойно у нас на Андреевском спуске?" - обратился депутат к президенту Зеленскому, держа в руках фуражку. После чего бросил ее на землю, облил горючей смесью из заранее припасенной бутылки и поджег.

"Украина стала колыбелью фашизма в Европе. В Киеве спокойно можно купить нацистскую символику на улицах города. Андреевский спуск, 27.06.21", - подписал он ролик.

А два дня спустя, 29 июня, Кива выложил фото с этой импровизированной акции с подписью: "Есть и другая - правильная, наша Украина! Смерть фашизму!"

Ранее "Страна" писала, что в годовщину начала Великой Отечественной войны Кива сжег нацистские знамена: флаг Третьего рейха, 6-й танковой дивизии СС и знамя дивизии "Галичина".

Также мы рассказывали, что за шапку-ушанку со звездой с серпом и молотом, которую носит депутат, следователь Офиса генерального прокурора и оперативники Госбюро расследований пришли в спортклуб, где он занимался спортом, чтобы вручить ему повестку за использование советской символики.