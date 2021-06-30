Бывший многолетний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о помощи российских врачей в момент, когда он болел коронавирусом COVID-19 и о начавшемся производстве российской вакцины "Спутник V" в Казахстане.

Об этом сообщает ТАСС.

"Искренне очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной всего Казахстана в период пандемии - вакцинами, препаратами и так далее. Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили и тогда посмотрели, договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества и в большом объеме", - сказал Назарбаев, обращаясь к Путину.

"Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается", - добавил он.

При этом по оценкам российских специалистов, у перенесших COVID-19 иммунитет держится шесть месяцев и угасает через год.

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Напомним, что осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России заявили, что готовы предоставить Украине свою вакцину от коронавируса COVID-19.

К маю 2021, по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превысило официальные данные и достигло 138 500 человек.