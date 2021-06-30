Государственный департамент США разрешит американцам самим выбирать пол при оформлении консульских свидетельств о рождении и заявок на паспорт, но только из двух вариантов: мужчина и женщина.

Ведомство также больше не будет требовать медицинских справок в случае разночтений с ранее выданными документами.

Об этом объявил 30 июня госсекретарь Энтони Блинкен, чьи слова цитирует сайт возглавляемого им ведомства.

Такая инициатива продиктована заботой о правах сексуальных меньшинств.

"Мы скорректируем наши процедуры с тем, чтобы дать возможность заявителям самостоятельно выбирать половую принадлежность, "м" или "ж", и больше не будем требовать медицинских справок, если пол, выбранный самостоятельно, отличается от половой принадлежности, указанной в иных документах о гражданстве или идентификации личности", - заявил Блинкен.



При этом он признал, что возможность указывать в документах половую принадлежность, отличающуюся от мужской или женской, представляет технически сложную задачу и потребует длительной адаптации существующих систем.

Между тем в Венгрии в мае официально запретили трансгендеров и смену пола.

А чешский президент Милош Земан заявил, что считает трансгендеров отвратительными.