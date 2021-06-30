Российский болельщик Денис Смоленский, подвергшийся нападению украинских фанатов 29 июня в Глазго во время матча Евро-2020 сборных Швеции и Украины, заявил, что один из его обидчиков задержан полицией.

Об этом сообщает сайт RT.

По словам россиянина, он приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду.

"Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали избивать. У меня была разбита бровь", - сказал Смоленский.

Он добавил, что политика должна оставаться политикой, а футбол - футболом.

"Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью "Украина", я надел её. Полиция нас пересадила в другое место. Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом", - сказал Смоленский в интервью RT.

Как писала "Страна", сначала россиянин и украинский болельщик обнимались на матче, радуясь победе сборной Украины. Их совместное фото облетело СМИ и соцсети.

Однако затем агрессивные украинские болельщики напали на Смоленского.

Затем Денис рассказал о себе журналистам, что сам он родом из российской Тулы, но переехал в Шотландию и пришел поболеть за Украину.

О ситуации также рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".