Во Франции задержали и допросили женщину, которая вышла на трассу с плакатом, что спровоцировало массовое столкновение велосипедистов на знаменитой гонке Тур де Франс-2021.

Об этом сообщает France Bleu.

30-летнюю женщину, которую подозревают в провоцировании падения велогонщиков, задержали в среду жандармы департамента Финистер, на востоке Франции. Правоохранители провели допрос и взяли показания десятков свидетелей инцидента в рамках расследования.

Девушке грозит до одного года тюрьмы и 15 тыс. евро штрафа.

Напомним, на знаменитой велогонке "Тур де Франс" произошло за 45 километрах до финиша. Женщина хотела попасть в кадр со своим плакатом, в это время сзади подъехали участники соревнований и врезались в нее. В результате падения пострадал 21 спортсмен, некоторые получили переломы рук и ребер.

Также сообщалось, что в 2018 году в Бельгии почти два десятка велогонщиков получили травмы из-за маневра автомобиля. Водитель решил развернуться перед приближавшимися гонщиками. В итоге лидер гонки налетел на авто, остальные последовали за ним. Спортсмены получили серьезные травмы - переломы костей и сотрясения мозга.