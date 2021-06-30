Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту поддержать законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом 30 июня сообщил в своем Телаграм-канале председатель комитета Михаил Радуцкий.

Нардеп написал, что за последний год в Раде было зарегистрировано несколько альтернативных законопроектив на эту тему. А профильный комитет разработал и зарегистрировал в парламенте компромиссный проект закона № 5596, который поддержали 82 народных депутата из разных фракций.

Документом предлагается разрешить использование медицинских препаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.

Также законопроект обязывает создать жесткую систему контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Она подразумевает следующее:

деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопли возможна только после получения соответствующей лицензии;

создается специальный уполномоченный орган по контролю за оборотом этого растения;

продажа препаратов на основе каннабиса разрешается исключительно по механизму Е-рецепта;

вводится двойной контроль со стороны МВД и Минздрава за полным "жизненным циклом" - от производства и транспортировки препаратов до мест продажи до употребления их пациентами.

"По моему убеждению, в процессе создания системы контроля за оборотом каннабиса нужно сделать ставку на современные технологии - например, это GPS мониторинг. Любые попытки использования конопли не у медицинских целях должны сразу проявляться и жестко прекращаться", - написал Радуцкий.

Результаты всеукраинского опроса, проведенного в прошлом году по инициативе Владимира Зеленского, свидетельствуют, что большинство граждан (64,8%) поддерживают легализацию этого растения.

Ранее "Страна" разбирала один из законопроектов о легализации каннабиса.