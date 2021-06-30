Начиная с четверга, 1 июля, украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в страны Европейского Союза. Новые правила касаются прежде всего налогообложения товаров, отправляемых в посылках для физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

В сообщении говорится, что теперь ключевые торговые платформы мира могут выступать налоговым агентом продавцов, в том числе и продавцов из Украины. Благодаря этому для последних существенно упростится процедура оформления отправлений в страны ЕС и при условии правильного оформления отправления и существенно сократится время прохождения таможенного контроля.

В Укрпочте рассказали, что ключевые маркетплейсы, такие как Etsy, eBay, Wish, Amazon и другие, будут самостоятельно начислять НДС на проданный товар, который отправляется в Европу, и непосредственно рассчитываться с налоговыми органами стран доставки.

Для украинских предпринимателей это означает, что все посылки в направлении Европы с товарами стоимостью до 150 евро, которые пройдут правильное оформление в личном кабинете Укрпочты, будут максимально оперативно доставляться и автоматически проходить таможню. Таким образом растаможка посылки, оформленной по новым правилам, займет несколько секунд. Ранее таможенное оформление посылок могло занимать от одного дня до недели в зависимости от загруженности инспекторов таможни.

Чтобы правильно оформить отправление в личном кабинете Укрпочты согласно новым правилам нужно:

в таможенной декларации почтового образца в личном кабинете Укрпочты нужно ввести налоговый код торговой платформы (номер из 12 цифр, присваиваемый после совершения покупки), указав " Sold on _____- marketplace . VAT has been paid. IOSS number : ____ в Личном кабинете в поле "Информация для таможен стран ЕС".

ввести код товара, который соответствует международной базе товарных кодов (коды товаров можно найти в открытом доступе в интернете)

указать валюту (евро) и страну происхождения (для товаров произведенных в Украине указать "Украина")

"При оформлении таким образом не будет начислено никаких дополнительных сервисных сборов ни со стороны таможни, ни со стороны принимающей стороны. Если посылки будут оформлены не по приведенному алгоритму, или стоимость товара превышает 150 евро, с отправителя будут взиматься дополнительные сервисные сборы со стороны почты в странах ЕС", - сказано в сообщении.

Напомним, генеральный директор "Укрпочты" Смелянский сравнил себя с Папой Римским и заявил, что будет руководить почтой до 2023 года.

Также сообщалось, что "Укрпочта" хочет построить два сортировочных центра на западной Украины, общая стоимость которых более 50 млн долларов.