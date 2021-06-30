В среду, 30 июня, в селе Абазовка Полтавской области произошло смертельное ДТП, водитель автомобиля "Ситроен" сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате 4-летняя девочка получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел около 11 часов на 324-м километре автодороги "Киев-Харьков". Житель Полтавского района 1956 года рождения, который находился за рулем "Ситроен", сбил женщину 1961 года рождения и девочку, которая родилась в 2017 году, которые шли по пешеходному переходу.

"В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и доставлена в детскую больницу, где около 12 часов умерла. Женщина, которая вместе с девочкой переходила дорогу, также получила телесные повреждения и доставлена в городскую больницу Полтавы", - сказано в сообщении.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, пьяный патрульный попал в ДТП под Винницей. В результате погибла пассажирка, которая находилась в его автомобиле.

Также "Страна" сообщала, что в ДТП погибла 21-летняя рекордсменка Украины, которая пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.