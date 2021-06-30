В Украине необходимо в пять раз увеличить скорость вакцинации от Covid-19, чтобы до конца года выполнить озвученный главой Минздрава Виктором Ляшко план - привить двумя дозами 70% украинцев. Об этом заявил соучредитель Украинского центра здравоохранения (УЦЗ) Павел Ковтонюк.

По его словам, эксперты УЦЗ отметили, что сейчас украинская кампания по вакцинации набирает обороты в младших возрастных группах, но при этом достаточно медленно продвигаются темпы вакцинации возрасной группы 65+.

Среднее количество вакцинаций за последние две недели было примерно на одинаковом уровне - около 52 тысяч уколов в сутки. При этом большую часть из них составляет вакцинация второй дозой.

"Чтобы вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца лета, согласно заявлению министра здравоохранения Виктора Ляшко, уже сегодня надо делать более 135 тысяч прививок в сутки. А чтобы выполнить Нацплан вакцинации и привить 70% украинцев двумя дозами до конца 2021 года, надо делать более 245 тысяч вакцинаций прививок в сутки, то есть среднюю скорость вакцинации нужно увеличивать в пять раз", - считает Ковтонюк.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве допустили смешивание препаратов при вакцинации украинцев от коронавируса.

Также мы сообщали, что в Минздраве хотят запретить работу невакцинированных от ковида сотрудников сферы обслуживания.