Все украинцы, который получили первую прививку от коронавируса, гарантировано получат вторую дозу и завершат цикл вакцинации. Те, кто прививался в центрах массовой вакцинации - там и получат второй укол.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

В МОЗ рассказали, что для получения второй прививки украинцев будут приглашать телефонным звонком, по номеру, оставленном во время получения первой дозы. Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах. Если на вакцинацию записывал работодатель, он организует и вторую прививку.

Если по какой-либо причине человека не записали на вторую прививку, нужно в первую очередь обратиться в тот пункт вакцинации, где была осуществлена первая. Также можно обратиться в ближайший пункт вакцинации или семейному врачу. В случае, если прививку сделала мобильная бригада, стоит обратиться к работодателю.

Напомним, в Минздраве допустили смешивание препаратов при вакцинации украинцев от коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. Во время него будут прививать людей в возрасте 60+, заключенных, персонал тюрем и СИЗО, а также людей возрастом 18-59 лет с хроническими заболеваниями.