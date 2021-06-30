Получившие первую прививку от коронавируса украинцы смогут получить и вторую. Фото: wikimedia

Все украинцы, который получили первую прививку от коронавируса, гарантировано получат вторую дозу и завершат цикл вакцинации. Те, кто прививался в центрах массовой вакцинации - там и получат второй укол.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в  Facebook.

В МОЗ рассказали, что для получения второй прививки украинцев будут приглашать телефонным звонком, по номеру, оставленном во время получения первой дозы. Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах. Если на вакцинацию записывал работодатель, он организует и вторую прививку.

Если по какой-либо причине человека не записали на вторую прививку, нужно в первую очередь обратиться в тот пункт вакцинации, где была осуществлена первая. Также можно обратиться в ближайший пункт вакцинации или семейному врачу. В случае, если прививку сделала мобильная бригада, стоит обратиться к работодателю.

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса. Скриншот из фейсбука Минздрава

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса. Скриншот из фейсбука Минздрава

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса. Скриншот из фейсбука Минздрава

Напомним, в Минздраве допустили смешивание препаратов при вакцинации украинцев от коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. Во время него будут прививать людей в возрасте 60+, заключенных, персонал тюрем и СИЗО, а также людей возрастом 18-59 лет с хроническими заболеваниями.

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