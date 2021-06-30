Украинцам напомнили, что маленький ребенок может захлебнуться даже в небольшом количестве воды и нужно быть предельно внимательными, отдыхая с детьми возле водоемов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"Для детей вода - это радость, игры и забавы в бассейне, озере или просто в ванной или луже после ливня. Однако следует помнить, что маленький ребенок может захлебнуться даже в ведре или неглубокой емкости, наполненной лишь на несколько сантиметров", - предупредили в ЦОЗ.

При этом группа наибольшего риска - это дети до пяти лет. Также топления являются ведущей причиной смерти среди мальчиков в возрасте от 5 до 14 лет. Малыши до года часто оказываются в опасности из-за того, что рядом нет способного помочь им взрослого.

Наибольшими рисками для детей являются:

отсутствие контроля со стороны взрослого;

отсутствие спасательных средств;

плавание в запрещенных местах или водоемах, неприспособленных для этого;

состояние алкогольного или наркотического опьянения (от 25 до 50% смертельных случаев во время отдыха детей и взрослых на воде связаны с с употреблением алкогольных напитков).

Чтобы предотвратить несчастный случай, рекомендуют соблюдать следующие правила:

не оставляйте детей без присмотра взрослых вблизи водоемов;

не позволяйте детям купаться без присмотра взрослых, умеющих плавать и обученных оказывать первую помощь при утоплении;

не позволяйте детям прыгать с лодок и плотов, купаться вблизи шлюзов, пристаней и мостов;

нельзя заплывать за пределы отведенных для купания мест;

не прыгать в воду, особенно в незнакомом водоеме, глубина которой неизвестна: нередко это приводит к повреждению шейных позвонков.

Кроме того, рекомендуют начинать купаться в солнечную, безветренную погоду, при температуре воды 17...19 градусов, воздуха +20...+25. В воде нужно находиться 10-15 минут.

Помимо этого, в ЦОЗ напомнили, что ребенок может тонуть и при это не издавать звуков даже на незначительной глубине. Поэтому кто-то из взрослых должен наблюдать за детьми, безопаснее всего - когда ребенок находиться на расстоянии вытянутой руки. В случае отдыха у бассейна, бассейн должен быть огражден, чтобы малыши не могли самостоятельно туда попасть.

Напомним, в Киеве на пяти пляжах испортилась вода из-за жары. Горожанам не рекомендуют там купаться.

Также сообщалось, что в Минздраве назвали пляжи Украины, на которых нельзя купаться.