В Украине за прошедших волны Covid-19 зарегистрировано почти 50 тысяч избыточных смертей.

Такие данные обнародовал Украинский центр здравоохранения (УЦЗ) в среду, 30 июня.

Как отметил соучредитель центра Павел Ковтонюк, стремительный рост смертности наблюдался во время третьей волны - с февраля по апрель 2021 года

"Наиболее вероятная причина - во время второй волны официальная статистика не фиксировала много "ковидных" смертей. Зато во время третьей волны фиксировали больше смертей в официальной статистике, поэтому рост летальных случаев из-за Covid-19 происходил быстрее, хотя одновременно количество избыточных смертей меньше", - сказал Ковтонюк.

Ранее "Страна" писала о том, что киевский центр массовой вакцинации в МВЦ на этой неделе будет работать сразу пять дней.

Также мы разбирались, почему вакцины, которые используют в Украине, оказались не из той системы и смогут ли поехать в ЕС украинцы, привитые "АстраЗенекой" и "Ковишилдом".

Как минимум две из одобренных в ЕС вакцин представлены в Украине - "АстраЗенека" и "Пфайзер". Однако уже появляются данные, что с первой из них далеко не все в порядке. И в Европу после укола британской вакциной и ее аналогами могут не пустить.