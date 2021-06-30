Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании работы иностранных неправительственных организаций нежелательной на территории страны. В их список попал и созданный в 2004 году британский фонд предпринимателя Михаила Ходорковского, который поддерживает образовательные проекты.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 30.06.2021 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания, European Choice ("Европейский выбор"), Франция, Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания", - сказано в посте в соцсети.

Прокуратура установила, что деятельность фондов представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

В ведомстве добавили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

Как писала "Страна" в начале июня, Московский городской суд признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального.

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