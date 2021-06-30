Российский оппозиционер Алексей Навальный, который подал иск к следственному изолятору "Матросская тишина" из-за постановки его на учет, как склонного к побегу, говорил о побеге в шутливой форме.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на решение Преображенского суда Москвы.

Сотрудник СИЗО "Матросская тишина" сообщил в суде о двух случаях публичного высказывания Навального о намерении совершить побег. Во время оспаривания решения о постановке оппозиционера на учет, сам Навальный объяснил свои слова о побеге шуткой, так указано в мотивировочной части решения суда.

"В судебном заседании с использованием системы видеоконференцсвязи административный истец поддержал доводы административного иска, указал на то, что... при принятии комиссией решения отсутствовали достоверные и проверенные сведения о намерении совершить побег. Имела место шутка при общении с сотрудниками изолятора", - сказано в решении.



На прошлой неделе Преображенский суд отклонил иск Навального к СИЗО №1 о постановке его в феврале на профилактический учет как склонного к побегу.

Ранее защита оппозиционера заявляла, что постановка его на учет как склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению оппозиционера.



Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил Навального к 3 годам и 6 месяцем исправительной колонии общего режима по делу 2014 года "Ив Роше Восток", в котором оппозиционер обвинялся в мошенничестве. С учетом домашнего ареста и времени, проведенном в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев - до 2023-го.

В феврале стало известно, что Навального поставили на учет как склонного совершить побег.