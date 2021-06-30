В Одесской области правоохранители пресекли ввоз, распространение и сбыт на территории Украины крупной партии кокаина весом брутто почти 57 килограммов. Партию пытались контрабандой перевезти через государственную границу.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители обнаружили 46 брикетов кокаина, спрятанных от таможенного контроля в контейнере-рефрижераторе с бананами, который перевозил грузовик. Наркотик прибыл из Республики Эквадор. Стоимость изъятой партии кокаина на черном рынке составляет ориентировочно 10 миллионов долларов США.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление людей, причастных к преступлению, и привлечение их к уголовной ответственности.

Операцию по задержанию наркотиков проводили прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями Управления СБУ в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Одесской области.

В начале лета "Страна" сообщала, что в Одессе полицейская украла кокаин из вещдоков на $100 тысяч и пыталась его продать.

Мы также рассказывали, как в Одессе сорвали международную операцию против наркомафии.