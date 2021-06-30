Мировые цены на уголь в июне держатся на 10-летних максимумах. Одним из факторов роста является растущий спроса на топливо на фоне восстановления экономики по мере выхода из пандемии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В Европе из-за аномальной жары резко вырос спрос на топливо. Фьючерс на уголь (с поставкой в Роттердам) вчера поднялся до $113,15 за тонну (максимум ноября 2011), фьючерс на газ взлетал до $416 за тысячу кубов.

"В Европе подорожанию угля способствуют рост стоимости альтернативного топлива - природного газа и снижение добычи в Колумбии (один из основных поставщиков угля для европейских потребителей)", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, российская марка экспортной нефтяной смеси Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза, до 74 с лишним долларов за баррель. В июне цена этой марки достигала максимума с октября 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что после рекордного роста за три года мировые цены на нефть перешли к снижению.

Также мы сообщали, что цена нефти Brent впервые с 2018 года поднялась выше $76 за баррель.