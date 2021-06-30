Защищать Украину с оружием в руках в случае нападения согласились бы менее четверти украинцев - 23,6%. Еще 29,3% жителей страны высказали готовность помогать фронту, участвуя в волонтерских организациях, а 33,8% граждан оказались не готовы идти на войну ни при каких условиях.

Такие результат опроса опубликовал Центр Разумкова.

74,1% респондентов придерживаются мнения, что существует угроза со стороны России (15,3% с ними не согласны, 10,6% затруднились ответить). Угрозу в РФ видят 92,7% опрошенных жителей Западной Украины (92,7%). В Центре таких 81,2%, на Юге - 57,9%, а на Востоке 54,4%.

71,9% опрошенных думают, что существует угроза другой внешней агрессии (18% не согласны, 10,1 затруднились ответить).

Угрозу сепаратизма в Украине оценивают как реальную 63,3% украинцев (21,7% придерживаются другого мнения, 14,9% затруднились ответить), а в существование угрозы мирового терроризма для нашей страны верят 52,8% опрошенных (29,2% так не считают, 18% затруднились ответить).

49,4% думают, что Украине грозит растущий экстремизм (28,9% с этим утверждением не согласны, 21,6% затруднились ответить).

Как угрозу нашей стране всего 15,8% респондентов воспринимают Соединенные Штаты. Обратного мнения придерживаются 66,9% опрошенных, 17,2% затруднились ответить. Меньше всего в угрозу от США верят на Западе (6,5%), больше всего на Юге и Востоке - 25,8% и 20,2% соответственно.

56,2% участников исследования считают, что в случае вооруженной агрессии против Украины, ей придется рассчитывать исключительно на собственные силы. Еще 34,9% полагают, что за страну вступится Евросоюз и НАТО. На помощь России или отдельных стран ОДКБ рассчитывают 2,9% и 5,2% жителей соответственно.

Всего в опросе принял участие 2021 украинец старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе, в период с 23 по 28 апреля. Его результаты были опубликованы 30 июня. Статистическая погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает 2,3 процента.

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