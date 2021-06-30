Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики, контролирующее импорт продуктов питания в страну, проверило конфеты производства компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Один из видов продукции этой компании орган признал непригодным для употребления.

Об этом сообщается на официальном сайте Агентства.

"В рамках мер контроля инспекторы Агентства проверили карамельный продукт Roshen, произведенный в Украине и импортированный в Азербайджан ООО "Азрошен". Образцы продукции были взяты и исследованы в соответствующей лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов. В результате проверок установлено, что количество плесени и дрожжей в партии продукции превышает норму. Установлено, что ввозимый товар не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов и непригоден для употребления", - сказано в сообщении.

В итоге 8,3 тонны непригодной к употреблению карамельной продукции ведомство не допустило в торговые сети.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит с бизнесом Порошенко в России, в том числе конфетным.

Мы также сообщали, что свою линию конфет запустил украинский журналист Дмитрий Гордон. И его продукция в разы дороже Roshen.