Комитет Верховной Раде по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 5599 об олигархах, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее решение члены комитета приняли в ходе заседания в среду, 30 июня.

Комитет рекомендовал парламенту принять документ за основу и сократить срок подготовки ко второму чтению.

Решение поддержали 9 членов комитета, "против" проголосовали 4 нардепа и один воздержался. Всего в комитете 17 членов. Из них 11 "слуг народа".

Помимо этого члены комитета рекомендовали ВР отклонить три альтернативных законопроекта №№ 5599-1-5599-3.

За законопроект в первом чтении будут голосовать уже завтра, 1 июля.

Голосование в комитете с 1:41:34. Видео: Facebook

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил глава государства, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Зеленский зарегистрировал этот документ в украинском парламенте как неотложный днем ранее.

В Офисе президента объяснили, что срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в сути нового законопроекта, а также анализировала, хватит ли завтра Раде голосов для его принятия.