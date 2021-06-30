Комитет по обороне поддержал законопроект Зеленского об олигархах
Комитет Верховной Раде по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 5599 об олигархах, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский.
Соответствующее решение члены комитета приняли в ходе заседания в среду, 30 июня.
Комитет рекомендовал парламенту принять документ за основу и сократить срок подготовки ко второму чтению.
Решение поддержали 9 членов комитета, "против" проголосовали 4 нардепа и один воздержался. Всего в комитете 17 членов. Из них 11 "слуг народа".
Помимо этого члены комитета рекомендовали ВР отклонить три альтернативных законопроекта №№ 5599-1-5599-3.
За законопроект в первом чтении будут голосовать уже завтра, 1 июля.
Голосование в комитете с 1:41:34. Видео: Facebook
Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил глава государства, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Зеленский зарегистрировал этот документ в украинском парламенте как неотложный днем ранее.
В Офисе президента объяснили, что срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.
Ранее "Страна" подробно разбиралась в сути нового законопроекта, а также анализировала, хватит ли завтра Раде голосов для его принятия.