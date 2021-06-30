Расположившийся над Украиной антициклон Afra постепенно теряет свое влияние и уже в четверг, 1 июля, большая часть территории Украины будет находиться в поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В первый день июля в Украине практически на всей территории, кроме востока и юго-востока, прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Также не исключены значительные дожди местами в западных областях.

Ветер ожидается южный, с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +14-19 градусов, а в дневные часы прогреется до +25-30. В Карпатском регионе столбики термометров не поднимутся выше +20-25 градусов.

В четверг в Киеве и области ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температуравоздуха ночью +17-19, днем +27-29 градусов.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев в среду по состоянию на 9:00 составляла 24,6 градуса.

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