В аннексированном Крыму намерены вакцинировать от коронавируса всех работников сферы туризма, четверть сотрудников гостиниц, отелей и санаториев уже получили прививки от коронавируса централизовано.

Об этом сообщает ТАСС в среду, 30 июня.

В курортной сфере аннексированного полуострова задействовано в общей сложности около сорока тысяч человек. Более четверти сотрудников гостиниц, отелей и санаториев уже привились централизовано.

"Мы будем сейчас усиливать работу. В рамках личных встреч и в рамках ВКС (видео-конференц-связи), которые пройдут сегодня и завтра, я думаю, что мы будем настаивать на 100-процентной вакцинации", - так называемый "министр курортов и туризма республики" Вадим Волченко.

По его словам, часть сотрудников уже вакцинировались, а еще часть - перенесли коронавирус. Вакцинирование должно пройти во всех местах размещения туристов, особое внимание уделяется Алуште и Ялте.

"Они (работники сферы туризма - Ред.) должны сдать тесты на антитела и после этого вакцинироваться. Потому что главный тренд сезона 2021 года - это безопасность", - заявил Волченко.

Напомним, в Минздраве Украины хотят запретить работу невакцинированных от коронавируса сотрудников сферы обслуживания.

Также сообщалось, что Минздрав начинает вакцинацию трудовых коллективов от коронавируса.