В субботу, 3 июля, в Риме состоится долгожданный матч 1/4 финала Евро-2020. На поле встретятся национальные сборные Украины и Англии.

Участие на этой стадии Чемпионата Европы по футболу стало возможным благодаря блестящей игре со шведами в целом и голу Артема Довбика в частности (интересные факты из биографии футболиста из Черкасс - в нашем материале).

Начало матча с англичанами на итальянском стадионе Olimpico в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажут телеканал "Украина" и интернет-сервис oll.tv.

Букмекеры считают, что у Украины мало шансов пройти Англию. Ее выход в полуфинал оценивается с коэффициентом 5.00, победа британцев - 1.19. Этот прогноз аналитиков не очень оптимистичный. Но напомним, что в минувшем матче команду Швеции тоже позиционировали как явного фаворита, что не помешало "желто-синим" одолеть соперника.

Как Украине пройти Англию, которую эксперты считают будущим чемпионом - читайте в нашей публикации. А также заходите на Starana.ua в субботу. На нашем сайте состоится прямая трансляция этого суперматча. Будем вместе следить за поединком и болеть за сборную Украины!