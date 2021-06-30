Работник телеканала "Прямой", принадлежащего экс-президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко, Андрей Сайчук раскритиковал главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко за то, что тот говорил на пресс-конференции после победы над сборной Швеции на русском языке.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook в среду, 30 июня.

Как уверяет Сайчук, Шевченко, как тренер национальной сборной, обязан "по закону" не только знать украинский язык, но и "разговаривать на украинском на публичных мероприятиях", где он участвует "как должностное лицо, чья деятельность оплачивается из государственного бюджета".

"Если у парня из Яготина уже такая тяжелая беда с украинским - он мог выступать на брифинге на английском или итальянском. Для адептов "какая разница, главное - результат": так давайте возродим сборную СССР. А чо?" - написал Сайчук.

Позже он дополнил свой пост, уточнив, что Украинская ассоциация футбола, которая является работодателем Шевченко, не получает финансирование из государственного бюджета. В то же время он возмутился: "Как может называться "национальной" организация, которой не интересны ни национальный язык, ни языковое законодательство?".

Многие комментаторы не согласились с таким подходом.

"Я всегда за поддержку украинского языка, но гнать на Шевченко, человека, который сделал для Украины так много (неправильно) ... тем более после такой победы".

"Я думаю, он не в силах был говорить вообще... бывает такое состояние. Я знаю тех, кто тяжело воевал, сейчас трудно живет до сих пор говорит на русском. И я очень уважаю этих людей, кто несмотря на все - сердцем выбрал Украину. И Шевченко тренирует не чью-то сборную, а нашу", - написала другой комментатор.

Напомним, Украина, обыграв Швецию, впервые в своей истории вышла в 1/4 финала Евро. Однако не все радовались этому знаменательному событию. Писательница Лариса Ницой, которая ранее называла украинских футболистов "кончеными московитами", обрушилась с резкой критикой на автора победного гола в матче Артема Довбика. Ей не понравилось, что Довбик на пресс-конференции отвечал по-русски.

В субботу, 3 июля, подопечные Шевченко встретятся в 1/4 финала турнира со сборной Англии, которая до этого одолела Германию. "Страна" разбиралась, смогут ли украинские футболисты пройти и этот этап Евро.