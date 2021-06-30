В Одесском следственном изоляторе находящихся под стражей подростков собираются учить азам киберспорта. Это будет происходить в рамках социального проекта помощи трудным подросткам, сообщает Одесса News.

Обучать киберспорту подростков будут прямо в камерах СИЗО. Учеников обеспечат необходимыми приставками и раз в неделю к ним будет приходить тренер, объяснила замглавы отдела социально-воспитательной и психологической работы Одесского СИЗО Алена Билоус.

Руководитель киберфедерации юга Украины Константин Матяшов считает, что киберспорт вполне способен кардинально изменить жизнь заключенных.

"Планируем с помощью СИЗО преподавать, как правильно играть, объяснять, что это не просто игра, а достаточно сложное занятие, В дальнейшем ребята смогут принять участие в местных турнирах. На постсоветском пространстве таких проектов нет", - заявил Константин Матяшов.

Ранее "Страна" писала о том, что киберспорт стал официальным видом спорта в Украине.

Также мы сообщали, что Минкульт хочет создать национальную Федерацию киберспорта Украины.