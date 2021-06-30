В Кабмин утвердили выделение более 274 млн гривен местным бюджетам в рамках субвенции на программы по борьбе с домашним насилием.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 30 июня.

На эти деньги планируется создать сеть специализированных служб поддержки людей, пострадавших от насилия. Большая часть средств пойдет на обустройство приютов, дневных центров и консультативных служб (на это предусмотрено направить порядка 182 млн. Более чем на 36 млн потратят на закупку офисной мебели, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и др.

Всего планируется открыть 28 приютов, 29 дневных центров, 58 консультативных бригад, 40 мобильных бригад (под которых закупят 40 авто на более чем 55 млн гривен, то есть, почти по 46 тысяч долларов за единицу техники).

Подробнее о том, что еще сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, в Украине открыли первый Центр помощи для детей, пострадавших от насилия.

Также мы писали, что в Украине за домашнее насилие в "коронавирусном" 2020 году осудили в четыре раза больше людей, чем в 2019-м.