"Глава" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин назвал нецелесообразным объединение с "ЛНР", так как это может повлечь за собой ущерб переговорному процессу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил телеграм-каналу "Донбасс решает".

"Периодически этот вопрос поднимается, поднимается на разных уровнях, поднимается и людьми. Но, исходя из нынешней обстановки, исходя из того, что есть Минские соглашения, это является нецелесообразным. Мы себе нанесем определенный ущерб, в переговорном процессе - как минимум. Поэтому этот вопрос на данный момент на повестке не стоит. Как будет дальше - посмотрим", - сказал Пушилин

В то же время он заявил - "здравый смысл подсказывает", что большая страна "это лучше". Однако в эту концепцию входит не только потенциальное объединение "ДНР" и "ЛНР".

"Большая страна не имеется в виду только объединение "Донецкой и Луганской республик", а нечто гораздо большее, к чему мы стремимся", - сказал Пушилин.

Напомним, ранее Пушилин объявлял об открытии границы между "ДНР" и "ЛНР", которая оставалась закрытой больше года из-за опасности распространения коронавируса.

Ранее глава "республики" также рассказал, что ему "не хватает" Харькова, Одессы, Днепра и других городов для противостояния с Киевом.