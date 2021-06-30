Правительство утвердило Порядок оборудования домов, зданий и сооружений любого назначения под потребности маломобильных групп населения.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду.

Речь идет об их адаптации под нужды инвалидов, в частности, оборудование пандусами для инвалидных колясок, расширенными дверными проемами и т.д.

Как указано в пояснительной записке, новые здания, которые строились в Украине в последние годы, в основном, отвечают таким требованиям. Но вот уже введенные в эксплуатацию сооружения им, как правило, не соответствуют. Поэтому нужны масштабные перепланировки.

Новый Порядок вносит ряд изменений в уже действующее законодательство. К примеру, в постановление Кабмина №461 внесли правку, по которой могут отказать в выдаче сертификата о вводе объекта в эксплуатацию, если не соблюдены стандарты по доступности для маломобильных групп населения.

Также в постановлении Кабмина №466 появился новый пункт - о том, что все без исключения дома и здания в Украине должны быть приспособлены под потребности маломобильных групп населения. При этом оборудовать их специальными средствами можно без документов, дающих право на выполнение строительных работ и даже без документа о праве собственности или пользования на земельный участок.

Впрочем, даже такое упрощение не сделает задачу массового переоборудования зданий простой. Во-первых, это деньги, которых во многих коммунальных учреждениях нет. Во-вторых, как рассказывала нам аналитик по вопросам здравоохранения Ассоциации городов Украины Светлана Осташко, далеко не все помещения тех же больниц можно перепланировать, особенно, если они находятся в зданиях -памятниках архитектуры.

О том, что еще сегодня принял Кабинет министров можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее Рада поддержала введение штрафов до 1700 грн за парковку на местах для людей с инвалидностью.