Бывший народный депутат от "Оппозиционного блока", лидер партии "Наши" Евгений Мураев объявил о передаче управления телеканалом "Наш" его трудовому коллективу с пятницы, 2 июля.

Об этом он объявил в эфире вещателя.

"С пятницы я полностью передаю все управление телеканала трудовому коллективу, редакции коллектива. Я перестаю заниматься медиа менеджментом, бизнесом", - сказал Мураев.

По его словам, Украина "находится на пороге очень неприятных событий", в связи с чем сейчас важно менять все вместе "в рамках национального диалога и гражданского мира".

"Я хочу обсудить со всей страной ту формулу страны, которую вижу. Мы будем обсуждать ее во всех городах. Я считаю, нам нужна новая формула, которая сможет нас объединить и развивать. Я приглашаю абсолютно всех к конструктивному диалогу. Я уверен, что телеканал не откажет предоставить нам площадку, в каких бы городах мы не были. Присоединяйтесь, мы на пороге очень неприятных событий. И если мы не поймем, что это надо менять вместе в рамках национального диалога и гражданского мира, нас ждут очень печальные последствия", - добавил политик.

Напомним, в июне генеральным продюсером телеканала "Наш" стал Владимир Грановский. Он заявил о намерении вывести его в лидеры телевизионного рынка Украины.

Ранее мы писали, что внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш".