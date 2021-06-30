"Страна" спросила у нардепов парламента, как зовут футболистов, которые вчера забили голы в матче 1/8 Евро-2020, в котором Украина вырвала победу у сборной Швеции и впервые в истории вышла в четверьфинала.

Опрос депутатов опубликован в TikTok "Страны"

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа" назвала имя игрока сборной Украины, который забил вчера первый гол в матче со Шведами. А вот с фамилией Довбык вышла заминка.

Ирина Верещук. Фото: facebook.com

"Александр Зинченко. И наш молодой черкащанин, который играет за "Днепр-1" Артем? Как? Напомните мне. Артем Довбик, знаю, что он побил рекорд Мишеля Платини 1984 года, и забил самый поздний гол в истории, забив на 121 минуте", - проявила осведомленность Верещук.

А вот ее коллега по фракции Александр Качура заявил, что не смотрит футбол.

Александр Качура. Фото: Страна

"Я не интересуюсь футболом, поддерживаю сборную Украины, но по поводу фамилий должны знать те, кто являются искренними болельщиками", - утверждает Качура.

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев также не смог назвать фамилию и имя Артема Довбика, который забил победный гол.

Даниил Гетманцев. Фото: Страна

"Не знаю, Зинченко и фамилию, и даже не знаю, как зовут. Я не футбольный фанат и даже на это не претендую. Но смотрел, болел, как вся страна и очень горжусь нашими парнями", - отметил.

Его коллега по парламенту Владимир Вятрович сразу назвал фамилии авторов голов в ворота шведов.

Владимир Вятрович. Фото: facebook.com

"Зинченко и Довбик", - кратко ответил Вятрович.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал фамилию Довбыка, а вот первый гол в ворота Швеции присвоил Андрею Ярмоленко.

Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak.y

"Довбик, не знаю, как его зовут, знаю его фамилию. Довбик и Ярмоленко, если не ошибаюсь", - ответил Железняк.

А вот глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на вопрос "Страны", как зовут футболистов, которые принесли победные голы для Украины, не смог ответить без подсказки.

Давид Арахамия. Фото: Страна

"Хороший вопрос. Помню, что на "лык" заканчивается", - сообщил Арахамия, но после подсказки журналистов все же назвал фамилию Артема Довбика, который вчера забил победный второй гол в матче Украина-Швеция.

Его коллега по фракции Алексей Устенко назвал фамилию только одного игрока сборной, который забил шведам.

Алексей Устенко. Фото: facebook.com/ustenko.oleksii

"Зинченко и Довбуш или… Я не помню. Я не сильно футболист", - ответил Устенко.

Напомним, матч Украина - Швеция прошел во вторник, 29 июня. Сборная Украины пропустила один мяч, но забила в ворота соперника два. Авторами голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик. Об игре "Страна" подробно писала.

В четвертьфинале Украину ждет игра со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Также "Страна" подробно писала о том, как сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.