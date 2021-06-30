Начиная с завтрашнего дня, 1 июля, Европейский Союз возобновит свободный въезд еще из 12 стран. На данный момент известно только шесть из них и Украины среди них нет.

Об этом сообщили журналисты "Радио Свобода" Рикард Джозвяк и Гьеракина Тухина в Twitter.

"Косово, Босния и Черногория включены в список безопасных для путешествий стран. Постоянные представители государств-членов ЕС утвердили обновленный список из 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", - написала Тухина.

В свою очередь Рикард Джозвяк написал что рекомендация вступит в силу с завтрашнего дня. Молдова, Армения и Азербайджан также входят в этот список.

Напомним, с 1 июля Кипр упрощает правила въезда для привитых украинцев. Но правительство не признает не признает вакцину СoronaVac. Украинцы, которые прошли вакцинацию препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Jansse), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP Covid-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации, кроме того имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину.

Также сообщалось, что Греция ужесточила правила въезда для туристов из России. Им нужно будет сдавать тест на коронавирус прямо на границе.