В Украине проведут большую проверку работ, выполненных в рамках пограничного сотрудничества по программе Европейского инструмента соседства (ЕИС) с 2014 по 2020 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 30 июня.

В рамках этой программы Украина принимала участие в четырех проектах в партнерстве с Польшей, Беларусью, Венгрией, Словакией, Румынией.

К примеру, бюджет программы "Польша -Украина-Беларусь" составлял почти 176 млн евро, другие были менее затратными - на 40-70 млн евро каждая. Они предусматривали целый комплекс мероприятий, от строительства дорог по направлению к государственной границе до развития инфраструктуры, совместных противоэпидемических мер, различных экологических программ и др.

Кабмин одобрил законопроект о "Порядке организации проверок законности и правомерности затрат по таким программам". Проверку будут проводить Минфин и Государственная аудиторская служба.

После того, как этот проект получит статус закона, Минфин утвердит состав рабочей группы, которая будет курировать проверки. В ее состав войдут представители министерства финансов, Госаудитслужбы, секретариата Кабмина, независимые эксперты.

Подрядчики, которые принимали участие в реализации программы по приграничному сотрудничеству, должны будут предоставить копии всех финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, информацию по закупкам и пр.

Проверяющие могут проводить мониторинг закупок, ревизии, документальные и фактические проверки, сверки, опросы и т.д.

Если будут выявлены факты нарушений законодательства, Минфин должен оперативно информировать Орган управления программы и правоохранителей.

Что еще сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее мы писали, что СНБО решил провести аудит всех разрешений на использование украинских недр, выданных с 1994 года.