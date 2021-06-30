Президент России Владимир Путин пообещал самопровозглашенным на неподконтрольной Киеву территории Донбасса "ЛНР" и "ДНР" поставить дополнительный объем российских вакцин от коронавируса.

Об этом он заявил в среду, 30 июня, в ответ на просьбу, прозвучавшую в ходе традиционной Прямой линии.

"Завезите нам в "ДНР" и "ЛНР" вакцину от ковида", - попросил Путина человек, обратившийся к нему по видеосвязи.

"Да, этот вопрос требует внимательного отношения. По-моему, тысяч 90 доз вакцины завезено. Я услышал ваш вопрос. Дополнительный объем будет поставлен", - ответил Путин.

Напомним, с 1 февраля на неподконтрольной Киеву территории Донбасса начали проводить вакцинацию от коронавируса при помощи российского препарата "Спутник V". "Руководство ЛНР" тогда заявляло, что "в дальнейшем ожидаются регулярные поставки вакцины из России", что "позволит провести вакцинацию жителей для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет и препятствовать распространению вируса".

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию Прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.