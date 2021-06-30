Президент России Владимир Путин любит петь русские и советские песни и считает, что этим он мало отличается от большинства своих соотечественников. Об это российский лидер заявил во время сегодняшней прямой линии, отвечая на вопрос о том, что он поет на отдыхе.

"Я же русский человек, поэтому мало отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан. Поем русские песни, советские, они мелодичные, красивые и содержательные", - заявил Путин.

Напомним, Путин сделал ряд заявлений об Украине. В частности, он считает украинцев и россиян одним народом, поэтому Кремль не относит Украину к числу недружественных стран. Также он ответил тем странам, которые не признают аннексированный Крым российским, заявил, что не видит смысла встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отдавшим страну под внешнее управление и в конце концов анонсировал написание аналитической статьи о своем отношении к украинцам.

Также мы сообщали, что на заявления Путина об Украине оперативно отреагировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который напомнил, почему отношения России и Украины перестали быть добрососедскими.