В ходе заседания Кабинета министров Украины в среду, 30 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что с 1 июля начинается бета-тестирование ковидных сертификатов (ковид-паспортов, сертификатов вакцинации - Ред.) в приложении "Дия".

Сами сертификаты еще находятся на аудите у европейской комиссии, правительство ждет его результатов и дало протокольное поручение вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стафанишиной активизировать аудит и ускорить подписание соответствующих документов.

Таким образом, уже в ближайшее время украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса, могут ковид-паспорта. В то же время пока неизвестно, как по ним можно будет попасть в страны Евросоюза, которые признают ограниченное число вакцин: AstraZeneca, а также препараты производства Moderna, Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson.

Ранее мы рассказывали, что ЕС не признает вакцину индийскую Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca. Отметим, что с момента начала вакцинации в Украину завезли более полутора миллиона доз двух препаратов - индийского Covishield и южнокорейской AstraZeneca.

Также "Страна" собрала все решения, принятые сегодня украинским Кабмином.