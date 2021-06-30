Президент России Владимир Путин заявил, что пришел к власти не путем ее добровольной передачи Борисом Ельциным, тот просто ушел в отставку, а по закону в таком случае врио президента становится председатель правительства. Также Путин заявил, что, по его мнению, со временем появится человек, которого он мог бы назвать достойным кандидатом на пост президента. Однако конкретных фамилий он не назвал. Также Путин рассказал о планах "сидеть на печке" после отставки.

Об этом Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

В частности, на вопрос, где лидер РФ будет работать после отставки он ответил:"А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть".

Путину Также задали вопрос: "Вы пришли к власти путем ее добровольной передачи Ельциным. Есть ли в вашей команде человек, которому вы могли бы передать власть без всяких сомнений?"

В ответ Путин заявил, что Ельцин не передавал ему власть. Он возглавил государство, поскольку по российским законам в случае отставки главы государства его врио становится председатель правительства.

"Я был председателем правительства. Не скрою, предшествовали этому решение другие события - я был директором ФСБ. И, когда Борис Николаевич предложил мне стать секретарем Совета безопасности, мне нужно было подобрать приемника на должность директора ФСБ. На мое удивление, люди, которым я предложил, отказались. Когда мне Борис Николаевич предложил баллотироваться, я сказал, что не готов. Он ответил, что мы к этому вернемся. И в итоге Борис Николаевич ушел в отставку. Но решение в конечном итоге за гражданами. Вот такой путь. И только какой возможен", - сказал Путин.

Также он заявил, что он скажет о том, что тот или иной человек достоин занять пост президента РФ, когда придет время.

"Говорят, что свято место пусто не бывает и что незаменимых людей не бывает. Конечно, моя ответственность и в том, чтобы дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время и я смогу сказать, что такой человек достоин возглавить такую замечательную страну, как Россия", - сказал Владимир Путин.

Напомним, в ходе прямой линии Путин заявил, что напишет статью о своем отношении к украинцам.

Также мы писали о том, что Путин заявил о начале "военного освоения украинской территории".