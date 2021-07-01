Июль-2021 года можно назвать самым судьбоносным для большинства знаков Зодиака. Это также один из самых спокойных и благоприятных месяцев в году, когда нет затмений и ретроградности Меркурия, который важен для нашей социальной активности.

С июля по сентябрь ожидается удачный период для новых стартов, оформления отношений, зачатия, продвижения по работе и других важных дел.

Новолуние в Раке, которое произойдет 10 июля в 04:16 будет также иметь положительные аспекты и может предвещать появление новых идей и вдохновения. Постарайтесь воплотить все планы в действительность. Вселенная вам с этим поможет.

С 10 по 24 июля ожидается полный цикл растущей Луны, когда важно посвятить себя новым начинаниям, которые могут касаться любви, работы, денег или карьеры.

Овен (21.03 - 20.04)

В этом месяце не позволяйте проявляться неконструктивным эмоциям, способным лишить вас сил. Помните о том, что в спорах не рождается истина, и каждый человек все равно остается при своем мнении. Звезды рекомендуют вам пересмотреть свой привычный подход к делу, чтобы получить результат.

Телец (21.04 - 21.05)

Июль важно направить на укрепление связей с коллегами и друзьями. Вполне возможно, что им может понадобиться ваше внимание. Если у вас есть конфликты с близкими, постарайтесь их урегулировать. Если вы сможете понять другого человека и простить людям их слабости, это будет для вас настоящей победой.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Период до 10 июля не подходит для важных контрактов и встреч, зато во второй половине месяца вас ждет успех в карьере. Вы можете получить выгодное предложение и сможете достичь немалых успехов, работая как самостоятельно, так и в команде единомышленников.

Рак (22.06 - 22.07)

В этом месяце силы можно возобновить за счет простых удовольствий: природы, книг, спокойствия и еды. Сильно увлекаться расслаблением не стоит, но это позволит вам справиться с задачами, которые покажутся сложными. В конце месяца появится шанс карьерного роста.

Лев (23.07 - 23.08)

В июле вы меньше всего будете настроены выслушивать жалобы на жизнь от знакомых. Вам захочется спрятаться от всего мира и лишних проблем. В то же время ваша уверенность в личных делах окружающим может показаться высокомерием. Проследите за тем, чтобы это как минимум не испортило вам настроение, а как максимум - не поломало ваши планы.

Дева (24.08 - 23.09)

До 10 июля вашу критику могут воспринять за агрессию. Поэтому важно подбирать слова и выражения, чтобы не задеть чувства окружающих. Есть несколько благоприятных дней, которые вы можете использовать для ответственных переговоров, покупок, собраний и решений. Это 12 и 20 июля.

Весы (24.09 - 23.10)

В июле общая ситуация наладится, поэтому можете позволить себе немного ностальгии в ожидании прояснения. Для хорошего старта нужна положительная энергия. Поэтому постарайтесь, чтобы все дела и планы приносили вам удовольствие. В день перед новолунием - 9 июля - постарайтесь не делать ничего важного. Ваши благоприятные дни - 5 и 27 июля.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Начало июля станет для вас периодом подведения итогов, наведения порядка дома и на работе. Если прежде вы проявили силу воли и старательно шли к своей мечте, то успех может ожидать вас уже 7 или 31 июля. Эти дни для вас наиболее благоприятны. А вот Луна в Раке (10 июля) может вызывать у вас ранимость. Будьте аккуратны.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не корите себя за то, что позволили себе расслабиться, не вините окружающих в своих неудачах и ни о чем не переживайте. Вы все сможете наверстать, если укрепите родственные отношения. Энергия и поддержка придет со стороны близких. Обозначьте, какие начинания для вас наиболее важны, и не отказывайтесь от помощи любимых. Благоприятные дни - 2 и 22 июля.

Козерог (22.12 - 20.01)

В этом месяце можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и сюрпризы от домочадцев. В конце месяца возможны незапланированные траты. Если последуете рекомендациям коллег, ваши начинания станут успешными. А вот если проявите пренебрежение их советами - потеряете шанс личностного роста.

Водолей (21.01 - 20.02)

В июле важно не нарушать свои же обещания и не переступать границы в общении с людьми. Действуйте мягче и нежнее, чтобы не поссориться с близкими. Неблагоприятные дни для вас - это 6 и 18 июля. В конце месяца полезно задуматься о своем будущем. От потрясающих изменений вас отделяют всего пару ответственных и серьезных решений. Преград на пути при этом у вас нет.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В июле поставьте себе за правило не бояться просить о помощи, спрашивать совет у окружающих, интересоваться мнением коллег. Помощь, которую вы получите таким образом, окажется намного круче, чем вы могли себе представить. 15 и 26 июля у вас станет заметно меньше незакрытых дел по работе.