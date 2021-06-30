Президент России Владимир Путин считает, что времена однополярного мира во главе с Соединенными Штатами прошли, и руководство этой страны это понимает. В то же время США пытаются навязать свою гегемонию, в том числе и РФ, посредством санкций. При этом Путин заверил, что российская экономика уже адаптировалась под экономические ограничения, вводимые Западом.

Об этом он заявил в ходе традиционной Прямой линии в среду, 30 июня.

Путину задали вопрос: "Зачем встречаться с Байденом (имеется в виду двусторонний саммит лидеров США и России в Женеве 16 июня), если от него мало что зависит?".

Свой ответ Путин начал с аналогии с воспитанием детей.

"В семье близких мне людей растут дети. Маленький ребенок еще говорить не умеет. Он нашкодил. Мама ему говорит: включи голову. Он как сделал: пальчиком по голове и сказал: "Памм". Молодец! Условные мамы и папы в Штатах, уважаемые аналитики и ученые дают рекомендации своему политическому руководству в широком смысле. Им говорят: период, когда мы были гегемонами, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется быстро. Каким бы санкциями Россию ни пугали, она все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается, оборонная способность во многих параметрах превзошла многие страны мира", - сказал российский лидер.

Также он привел в пример Азию, которая экономика которой развивается быстрыми темпами.

"В 1991 году ВВП Китая был 20% от ВВП США, то сегодня - 120%. То есть совокупный ВВП Китая стал выше по паритету покупательской способности, чем США. Объем торговли Китая с Европой растет", - добавил Путин.

При этом он признал - с одной стороны США понимают, что времена их гегемонии в мире завершились, в связи с чем, по мнению Путина, и произошла его встреча с Байденом в Женеве.

"С другой стороны, стараются сохранить свое монопольное положение. Отсюда угрозы и дальнейшее деструктивное поведение с учениями этими, провокациями и с санкциями. Это не от нас зависит. Это зависит от них. Я рассчитываю, что осознание того, что мир меняется, произойдет. И переосмысление своих собственных интересов и приоритетов все-таки приведет мироустройство к более благоообразному, а наши отношения, в том числе и с США, войдут в нормальные рамки", - добавил президент РФ.

После этого Путину задали уточняющий вопрос: "А какие у России есть рычаги в ответ в ответ на нарушение наших красных линий?"

В ответе президент России упомянул, что экономика государства "не просто адаптировалась под санкции" - ограничения, по его словам, "в чем-то даже пошли на пользу, создали толчок развития высокотехнологичного производства. Я уже не говорю о сельском хозяйстве - о таком рывке мы и мечтать не могли. Общий долг сократился".

Но делать ответные шаги мы не собирается и не будем. До сих пор американцы летают в космос на нашем двигателе. Ну че же, нам останавливать себе во вред? Или Боинг на 50% стоит свои самолеты из титана. Нам что ли прекращать производство? Если переходят границы, мы применяем ассиметричные меры, и они чувствительные. Но, надеюсь, что отношение США к нам изменится. И не только к нам, но и к другим партнерам. Кстати, их традиционные партнеры и союзники... Вы думаете, им нравится, что с ним общаются через губу? Это не нравится ни-ко-му", - сказал Путин.

Напомним, ранее в ходе сегодняшней пресс-конференции Путин прокомментировал отказ ряда стран признавать аннексированный Крым российским.

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию Прямой линии с президентом РФ.