Российском актеру и телеведущему Оскару Кучере на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В сообщении Государственной пограничной службы Украины говорится, что в пункте пропуска "Жуляны" пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру и телеведущему.

"Россиянин года прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма", - сказано в сообщении.

Указано, что мужчина покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"

Однако в сообщении Госпогранслужбы не указано имя шоумена, как сообщают СМИ - это Оскар Кучера, который недавно представлял в Одессе свой литературно-драматический проект.

Накануне радикал Сергей Стерненко сообщал о приезде Кучеры в Украину и напомнил о его поездках в аннексированный Крым.

Напомним, популярным российским певцам Григорию Лепсу и Александру Буйнову запретили въезд в Украину.

Также сообщалось, что СБУ запретила въезд в Украину рэперу Моргенштерну из-за пропаганды культа жестокости и наркотиков.