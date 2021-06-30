Вечером в среду, 30 июня, в Грузии отменят комендантский час, который действовал в стране с ноября прошлого года.

Об этом пишет издание "Новости Грузии".

Как сообщается, решение об отмене комендантского часа принял Межведомственный координационный совет Грузии.

В своею очередь грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что гражданам и юридическим лицам спишут штрафы за нарушение карантина на общую сумму 76 млн лари (24 млн долларов).

Как известно, комендантский час в семи крупнейших городах ввели с 9 ноября - сначала с 22:00 до 05:00, а потом - с 21:00, расширив его на всю страну.

За нарушение комендантского часа штраф для жителей страны составлял 2 тысячи лари (600 долларов), а для юридического лица - 10 тысяч лари (3 тысячи долларов).

При этом действие комендантского часа приостанавливали лишь три раза - во время второго тура парламентских выборов 21 ноября прошлого года, на новогоднюю и рождественскую ночь. Однако на Пасху его не отменяли, но сократили в соответствии с графиком всенощных служб.

Кроме того, Грузия вводила комендантский час и при первом локдауне весной прошлого года, тогда он действовал с 21:00 до 06:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции отменили ношение медицинских масок на улице и комендантский час.

Также мы писали, что Эрдоган объявил о полной отмене в Турции комендантского часа с 1 июля.